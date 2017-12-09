متحدث «العمل» عن الوافد الأردني المسيء للمملكة: خرج ولم يعد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، مع بلاغ لأحد المغردين السعوديين عن شخص من جنسية عربية يعمل بالمملكة، كتب تغريدات مُسيئة للمملكة والشعب السعودي، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال مقدم البلاغ، في تغريدته: “منّا إلى الجهات المختصة.. إساءة للشعب وللوطن.. الاسم: فراس مأمون ثلجي، الوظيفة: مدير مالي، العمر: 34 عاماً، الدرجة العلمية: دبلوم محاسبة، الجنسية: أردني.. يعمل في شركة إعمار البنية التحتية – الخبر”.

وأوضح أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الوافد المذكور غادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة بتاريخ 27 أكتوبر 2017، وانتهت الفترة المحددة ولم يعد، مؤكداً أنه قدم استقالته من العمل في الشركة بتاريخ 5 نوفمبر 2017، وهو الآن خارج المملكة.