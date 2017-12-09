الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

التعليم: إجازة نصف العام موحدة لـ«جميع المراحل»

التعليم: إجازة نصف العام موحدة لـ«جميع المراحل»

(بيوتٌ بلا أسوار)

0
(بيوتٌ بلا أسوار)
شيخة القاسم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله.

  • •جعل الله البيوت سكنـًا للأبوين والأبناء ومن معهم (واللهُ جَعلَ لكم مّن بُيوتِكُم سكنـًا) فيها السكينة والأمان، والراحة والاستقرار، وشرع سبحانه لهذه البيوت ضوابط وسنّ لها آدابـًا تحفظ لكل بيت خصوصيته، فشرع الاستئذان والسلام قبل دخولها، ونهى عن التجسس والتحسس،وحرّم أن يتسوّر أحد على بيت آخر فيطّلع على ما فيه.

وحرص كلُّ صاحب بيت أن يجعل لبيته سورًا يحيط به، وربما أضاف أعلاه حواجز أخرى زيادة في الحرص على حرمة بيته، وجعل لأبوابها أقفالًا محكمة لا تعطى إلا لأفراد الأسرة الراشدين ؛ حفظـًا له من أعين المارّة والسائرين، وسترًا لمن يعيش فيه ولما يحدث فيه.

واليوم ومع كل هذه التحصينات أغلب البيوت أصبحت بلا أسوار !! فالقريب والبعيد يعرف تفاصيل حياة أهلها، وماذا أكلوا، وماذا اشتروا، وأين ذهبوا، ومن زارهم، وما قدموا لضيوفهم؟!! ليس لأن الأسوار من زجاج، وليس لأن أحدًا تجسس عليهم، بل من أصحاب البيت نفسه، الذين أصبح التصوير شغلهم الشاغل لكل صغيرة وكبيرة في حياتهم؛ من تصوير للمآكل والمشارب وحفلات الزواج والنجاح والرحلات والسفريات، ثم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجميع من تصل إليه يشاهد ويتفرج ويعلّق، مابين حاسد وشامت ومستهزئ وغيور.

فشاعت الأسرار وانتشرت الأخبار؛ مما قد لا يصح أن يعلمه الغريب أو ربما حتى القريب، وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود).

فكم بيننا من يشاهد من محروم أو فقير أو عاجز أو جائع يتمنى أن يعيش لحظة مما يشاهد، فإن لم يكن لك حاسدٌ كنت له مغايرًا ومنغّصاً وإن لم تقصد !! بل وكم سمعنا وشاهدنا من مشاكل وأمراض ظهرت لمن ابتلوا بتصوير تفاصيل حياتهم، ثم نراهم يطلبون الدعاء بل ويدعون على من قد يكون سببا فيما أصابهم متناسين قوله تعالى :( ومَا أصَابك مِن سيئةٍ فمِن نفسك )، وكم أثار تصوير بعض المناسبات الفتنة والشحناء بين الأقارب والأصدقاء !! وكم غيّر من نفوس المراهقين على أهليهم والزوجات على أزواجهن إذ أصبحوا يزدرون ما عندهم من النعم حين يقارنونه بما يشاهدون !!

-أصبحت ظاهرة تصوير تفاصيل الحياة الخاصة بكل أسف سمة ظاهرة في مجتمعاتنا حبّـا عند البعض في التفاخر والتباهي بما عندهم، وأشغلوا أعمارهم وأوقاتهم بما لا فائدة فيه، بل فيه من الضرر ما لا يخفى على الجميع.

فهل من وقفة جادّة من أرباب البيوت لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المسلم المحافظ؟!

نرجو ذلك حتى تعلو البيوت أسوارها وتعود لها حرمتها وخصوصيتها !!

ختاماً: أسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين وساكنيها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

التيه الحضاري!

التيه الحضاري!

بس ولو!!

بس ولو!!

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد
«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>