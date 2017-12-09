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ولادة أول «حورية بحر» في الهند (صورة)

ولادة أول «حورية بحر» في الهند (صورة)
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تواصل – وكالات:

فاجأت أم في الهند، الأطباء بإنجابها لأول طفل على شكل حورية بحر، ولكنه توفي بعد أربع ساعات من ميلاده.

ولم يتم تحديد جنس المولود، بسبب اختلاف تكوين الحوض، والتصاق الساقين والقدمين على شكل ذيل، وكان يعاني من حالة نادرة، تعرف باسم “سيرينوميليا” أو “متلازمة حورية البحر”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وولدت الأم، وتدعى مسكورا بيبي (23 عاماً) طفلها، صباح الأربعاء، 6 ديسمبر، بشكل طبيعي، في مستشفى تشيتارانجان ديفا سادان، التي تديرها الحكومة الهندية في كلكتا شرقي الهند.

وكانت مسكورا غير قادرة على تحمل أي مسح لبطنها خلال فترة الحمل، وبالتالي لم تعلم شيء عن طفلها، إلا بعد ولادته.

ويعتقد أن “متلازمة حورية البحر” تؤثر على واحد من كل 60 إلى 100 ألف حالة ولادة في العالم.

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