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زيادة نسبة الأسر المتقدمة لاحتضان الأيتام

زيادة نسبة الأسر المتقدمة لاحتضان الأيتام
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تواصل – علي الصغير:

بلغ عدد الأسر المسجلة في قائمة الانتظار لحضانة الأيتام في وحدة الرعاية الاجتماعية بمركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بنهاية العام الماضي 10 أسر، بينما بلغ عدد الأسر الحاضنة للأيتام 35 أسرة بديلة.

أما عن نسبة الزيادة في الطلب على احتضان الأيتام، مقارنةً بالسنوات التي قبلها، فقد أشارت مشرفة وحدة الرعاية الاجتماعية المركز جميلة المويجد إلى أن النسبة قد ارتفعت في العامين الأخيرة أكثر من 20% حيث تتولى الوحدة مهمة الإشراف على الأيتام المحتضنين لدى الأسر البديلة ابتداءً من دراسة طلب الاحتضان، وإقامة البحوث الاجتماعية اللازمة مروراً بتقديم بعض المزايا والمساعدة المالية للأسرة وتثقيفها دورياً، وانتهاء بمتابعة الأسرة البديلة ومدى انسجام الابن أو الابنة معها ومعالجة ما د يعترضها من مشكلات تربوية وسلوكية قد تعيق ذلك الانسجام، وبما يكفل للأيتام المحتضنين سبل ومقومات الحياة الكريمة لدى تلك الأسر.

أما عن شروط الاحتضان للأطفال الأيتام، فقد ذكرت المويجد أن أهم تلك الشروط هي؛ أن تكون الأسرة سعودية الجنسية، والأفضلية للأسر القادرة على إرضاع الطفل، وذلك بالنسبة للأطفال الرضع منهم، وأن تكون الأسرة مكونة من زوجين ويجوز عند الضرورة رعاية اليتيم من قبل امرأة فقط، وألا يتجاوز سن الزوجة خمسين عاماً، إضافةً إلى ضرورة أن يثبت البحث الاجتماعي صلاحية الأسرة لرعاية الطفل اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً، وخلو أفرادها من الأمراض المعدية أو السارية والمزمنة.

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