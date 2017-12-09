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احترس.. «المسكنات» ترفع نسبة الإصابة بـ«السمنة» 95%

احترس.. «المسكنات» ترفع نسبة الإصابة بـ«السمنة» 95%
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تواصل – وكالات:

خلصت دراسة بريطانية إلى أن المسكنات ترفع من خطر الإصابة بالسمنة بمعدل 95%، إضافةً لارتفاع معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة.

ووجدت الدراسة أن المرضى الذين يتناولون المسكنات جنباً إلى جنب مع أدوية أمراض القلب والسكتة الدماغية أو السكري أكثر عرضة بمعدل 95% ليصبحوا بدناء.

وأوضحت أن الأدوية المهدئة تجعل الناس كسولة وغير نشطة، كما أنها تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، وفقاً لما أورد موقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون المسكنات أكثر عرضة بنسبة 82% لزيادة محيط خصرهم، ويكونون أكثر عرضة لتطور ارتفاع ضغط الدم بمعدل 63%.

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