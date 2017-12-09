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خلال أسبوع.. ضبط 153 مخالفة لتأنيث وتوطين المحلات النسائية بمكة

خلال أسبوع.. ضبط 153 مخالفة لتأنيث وتوطين المحلات النسائية بمكة
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تواصل – واس:

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع السابع، ٦١٤ زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط ١٥٣ مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإخطار ١٤٧ منشأة، وتأتي هذه الزيارات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة بمشاركة ٤٧ مفتشاً ومفتشة بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

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