خبير مناخ: في «مربعانية الشتاء».. افتحوا النوافذ نهاراً

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أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

طالب الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بجامعة القصيم، الجميع بضرورة فتح النوافذ نهارا خلال موسم المربعانية (الشتاء القارص)، مؤكداً أنه خلال ذلك الموسم، وعندما تكون الشمس ساطعة في وسط النهار، والرياح ساكنة – عادة – يكون خارج المنازل أكثر دفئاً من داخلها، والذي يكون محتفظاً ببرودة الليل.

وأضاف المسند ، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الخطوة من شأنها إعادة تأهيل المنزل وتحديدًا غرف النوم برفع نسبة الأوكسجين الذي تم فقده بسبب وسائل التدفئة، وخاصة أجهزة التكييف بالهواء الحار. ونصح باستخدام مدافئ الزيت فهي الأفضل والأقل ضررًا.

يذكر أن موسم المربعانية بدأ، وفقاً لحساب الأنواء، في 7 ديسمبر الجاري، بينما الحساب الفلكي الجغرافي العالمي يجعل بداية الشتاء عند حدوث الانقلاب الشتوي، في 21 ديسمبر، عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي، إيذانًا ببدء الشتاء، ويبلغ طوله 89 يومًا.

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