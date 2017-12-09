ميلشيا الحوثي تواصل جرائمها وتقتحم منزل «أم الأيتام» وتختطف أبناءها

تواصل – وكالات:

في جريمة نكراء نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باليمن، كشفت مصادر ميدانية عن قيام ميليشيا الحوثي باقتحام منزل المواطنة اليمنية رقية عبدالله الحجري، الشهيرة بـ”أم الأيتام”، في العاصمة صنعاء في محاولة لاختطافها.

وذكرت المصادر، اليوم السبت، أنه عندما اقتحمت الميليشيا الانقلابية منزل رقية الحجري مؤسسة ومديرة دار الرحمة لرعاية اليتيمات، ولم تجدها اعتقلت اثنين من أبنائها، واقتادتهما إلى مكان مجهول.

وأوضحت المصادر، أن الميليشيا أرادت اختطاف “أم الأيتام”، لكونها شقيقة إحدى زوجات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الذي قتلته ميليشيا الحوثي الاثنين الماضي، وتشن حملة تصفيات واعتقالات واسعة لملاحقة كل أقربائه حتى البعيدين.

وأفاد مصدر محلي، أن مسلحين حوثيين حاصروا منزل رقية الحجري، المعروفة بـ”أم الأيتام”، مساء الجمعة، واقتحموا المنزل وعبثوا بمحتوياته بحثاً عنها لاختطافها؛ لكنهم لم يعثروا عليها نظراً لسفرها خارج البلاد.

وترعى مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية في اليمن، التي تأسست عام 2001، نحو 500 يتيمة داخل السكن الداخلي و650 في أحضان أسرهن، كأول مشروع لرعاية اليتيمات في اليمن، وتكفل- كذلك- المئات من الأيتام وتقوم بتدريبهم وتأهيلهم في مختلف المجالات.