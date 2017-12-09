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الإنذار المبكر: تدهور الرؤية بسبب «رياح ترابية» على مكة والرياض وجازان والشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

نبَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة تتسبب في تدهور للرؤية الأفقية على كل من: المنطقة الشرقية، والرياض، وجازان، ومنطقة مكة المكرمة، بما فيها الأجزاء الساحلية.

وأكد النظام أن الحالة الترابية بدأت بالفعل في تمام السادسة من مساء اليوم السبت على جميع تلك المناطق، وستستمر للعاشرة من صباح غد الأحد، عدا المنطقة الشرقية ومكة المكرمة، حيث تستمر الحالة الترابية حتى السادسة من مساء الأحد.

وأشار إلى أن الحالة ستسبب تدهوراً للرؤية الأفقية، لا سيما على المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة.

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