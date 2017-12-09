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بعد تحرير الخوخة.. قوات التحالف تواصل تقدمها بالساحل الغربي لليمن (صور)

بعد تحرير الخوخة.. قوات التحالف تواصل تقدمها بالساحل الغربي لليمن (صور)
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تواصل – وكالات

واصلت قوات التحالف العربي تحقيق انتصاراتها على الساحل الغربي لليمن، بعد تحرير مدينة الخوخة بالكامل، إضافة إلى فتح محاور جديدة لتحرير المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن قوات التحالف وصلت على مشارف ‏مدن “التحيتا” و”حيس” في ضربة كبيرة لميلشيات ‏الحوثي الإيرانية، بعد ‏تحرير “الخوخة”، التي تعد موقعًا استراتيجيًا مهماً.

وأضافت، وفقاً لمسؤول بالمقاومة اليمنية، أن تقدم قوات التحالف والمقاومة شمالاً يمثل إنجازاً عسكرياً كبيراً، لتحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي، بعد استكمال تحرير منطقة جبل حرزين الزهاري والرويس والوعرة ويختل وموشج شمال المخا بمحافظة تعز.

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