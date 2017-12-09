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200 مواطناً يقودون توطين محلات بيع الذهب 100% في حائل

200 مواطناً يقودون توطين محلات بيع الذهب 100% في حائل
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حائل – سعود الرفاع:

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح بن محمد العياد، أن نسبة التوطين لمحلات بيع الذهب والمجوهرات بحائل بلغت 100% حيث يشغلها أكثر من 200 مواطناً، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بقصر العمل في نشاط بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على المواطنين.

من جانبه، أوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقه حائل لقطاع العمل صالح بن صالح الأحمري، أن فرع وزارة العمل بالمنطقة أطلق بداية الأسبوع الجاري الحملة التفتيشية في جميع مكاتب العمل بمنطقة حائل وبمشاركة الرافد الأمني والجهات الشريكة في تطبيق القرار، والتي استهدفت محلات بيع الذهب والمجوهرات بالمنطقة، نفذ من خلالها أكثر من 100 زيارة تفتيشية، شملت جميع المنشآت المعنية بالنشاط المستهدف.

وشدد مدير عام فرع الوزارة، على أن الجولات التفتيشية الميدانية مستمرة خلال فترات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار ومتابعة تذليل المعوقات التي تواجه العاملين بقطاع الذهب والمجوهرات.

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