بعد المشاهير والسياسيين.. قضايا التحرش تطارد قضاة أمريكيين

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن قاضياً شهيراً في محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة اتهم من قِبَل 6 نساء عملن معه بسوء السلوك الجنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي يدعى “أليكس كوزينسكي” ويبلغ من العمر 67 عاماً، وعمل لسنوات كثيرة كرئيس للقضاء بالدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأمريكية.

وأضافت أن إحداهن اتهمته بأنه طلبها إلى مكتبه عدة مرات، وسحب صورة عارية على حاسبه الآلي وطلب رأيها فيما إذا كانت تلك الصورة “فوتو شوب” أو ما إذا كانت أثارتها جنسياً؟

ولفتت إلى أن النساء اللائي اتهمن القاضي تحدثن للصحيفة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، وما زال القاضي يعمل في القضاء، وأصدر بياناً تحدث فيه عن أنه يعمل قاضيا منذ 35 عاماً وخلال تلك الفترة دخل مكاتبه أكثر من 500 موظف، وأنه يتعامل معهم جميعاً كأسرة، ويعمل عن قرب مع معظمهم، وأنه لم يقصد أبداً مضايقة أحد، معبراً عن أسفه من أن مجموعة صغيرة شعرت بالضيق من أقواله أو أفعاله.

وتحدثت الصحيفة عن أن القاضي كان مسار جدل في الماضي بشأن المواد الجنسية الصريحة، حث كشفت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية في 2008م، عن أن القاضي لديه قائمة بريد إلكتروني استخدمها لإرسال النكات التي تشمل على إيحاءات جنسية وبعضها يحمل عناوين جنسية، وكان لديه موقع إلكتروني عام به صور عارية.

وذكرت أن تحقيقاً قضائياً انتهى إلى أن القاضي لم يقصد السماح للعامة برؤية المواد المنشورة على موقعه الإلكتروني، وأن القاضي وابنه كان لا يتمتعان بالحرص اللازم لحماية خصوصيتهم على الإنترنت.

وكشفت الصحيفة عن أن القاضي ولد في رومانيا لأسرة نجت من “الهولوكوست” في 1950م، وأن أسرته فرت من الدولة الشيوعية عندما كان صغيراً.

تأتي تلك الفضيحة بعد فضائح طاردت شخصيات يهودية في الإعلام والفن والسياسة بالولايات المتحدة كالسيناتور الديمقراطي البارز “آل فرانكين”.