بعد المشاهير والسياسيين.. قضايا التحرش تطارد قضاة أمريكيين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

التعليم: إجازة نصف العام موحدة لـ«جميع المراحل»

التعليم: إجازة نصف العام موحدة لـ«جميع المراحل»

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقطع مُقتحم المنازل شرق العاصمة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقطع مُقتحم المنازل شرق العاصمة (فيديو)

بعد المشاهير والسياسيين.. قضايا التحرش تطارد قضاة أمريكيين

بعد المشاهير والسياسيين.. قضايا التحرش تطارد قضاة أمريكيين
0

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن قاضياً شهيراً في محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة اتهم من قِبَل 6 نساء عملن معه بسوء السلوك الجنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي يدعى “أليكس كوزينسكي” ويبلغ من العمر 67 عاماً، وعمل لسنوات كثيرة كرئيس للقضاء بالدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأمريكية.

وأضافت أن إحداهن اتهمته بأنه طلبها إلى مكتبه عدة مرات، وسحب صورة عارية على حاسبه الآلي وطلب رأيها فيما إذا كانت تلك الصورة “فوتو شوب” أو ما إذا كانت أثارتها جنسياً؟

ولفتت إلى أن النساء اللائي اتهمن القاضي تحدثن للصحيفة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، وما زال القاضي يعمل في القضاء، وأصدر بياناً تحدث فيه عن أنه يعمل قاضيا منذ 35 عاماً وخلال تلك الفترة دخل مكاتبه أكثر من 500 موظف، وأنه يتعامل معهم جميعاً كأسرة، ويعمل عن قرب مع معظمهم، وأنه لم يقصد أبداً مضايقة أحد، معبراً عن أسفه من أن مجموعة صغيرة شعرت بالضيق من أقواله أو أفعاله.

وتحدثت الصحيفة عن أن القاضي كان مسار جدل في الماضي بشأن المواد الجنسية الصريحة، حث كشفت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية في 2008م، عن أن القاضي لديه قائمة بريد إلكتروني استخدمها لإرسال النكات التي تشمل على إيحاءات جنسية وبعضها يحمل عناوين جنسية، وكان لديه موقع إلكتروني عام به صور عارية.

وذكرت أن تحقيقاً قضائياً انتهى إلى أن القاضي لم يقصد السماح للعامة برؤية المواد المنشورة على موقعه الإلكتروني، وأن القاضي وابنه كان لا يتمتعان بالحرص اللازم لحماية خصوصيتهم على الإنترنت.

وكشفت الصحيفة عن أن القاضي ولد في رومانيا لأسرة نجت من “الهولوكوست” في 1950م، وأن أسرته فرت من الدولة الشيوعية عندما كان صغيراً.

تأتي تلك الفضيحة بعد فضائح طاردت شخصيات يهودية في الإعلام والفن والسياسة بالولايات المتحدة كالسيناتور الديمقراطي البارز “آل فرانكين”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«واشنطن بوست»: «ترامب» أشعل الغضب والعنف بالمنطقة

«واشنطن بوست»: «ترامب» أشعل الغضب والعنف بالمنطقة

«واشنطن بوست»: منظومة سرية لإخفاء قضايا «تحرش» أعضاء بالكونجرس

«واشنطن بوست»: منظومة سرية لإخفاء قضايا «تحرش» أعضاء بالكونجرس

«الجارديان»: انتفاضة فلسطينية محتملة بسبب قرار «ترامب»

«الجارديان»: انتفاضة فلسطينية محتملة بسبب قرار «ترامب»

بسبب التحرش.. تصاعد المطالبات باستقالة عضو يهودي بارز في «الشيوخ» الأمريكي

بسبب التحرش.. تصاعد المطالبات باستقالة عضو يهودي بارز في «الشيوخ» الأمريكي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد
«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>