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30 ألف زائر يمني حصلوا على وظائف في المملكة خلال عام

30 ألف زائر يمني حصلوا على وظائف في المملكة خلال عام
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تواصل – متابعات

كشفت مراكز التصحيح في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استقبالها أكثر من 30 ألف زائر يمني خلال عام 2016، للحصول على فرص وظيفية، فيما تم تسجيل أكثر من 17 ألف وافد مسجل في بوابة كوادر عمل لأكثر من 30 جنسية و 100 مهنة مختلفة.

ووفقا لـ«الوطن» فقد أكدت مصادر مطلعة أنه تم إصدار أكثر من 750 ألف إشعار أجير على مستوى جميع الخدمات، بينما تم تسجيل وخدمة 17 ألف باحث عن العمل في موسم الحج من خلال منصة إلكترونية لتوثيق العمل المؤقت في الموسم.

ويهدف برنامج أجير إلى تطوير سوق العمل عن طريق تنظيم العمل المؤقت، وتيسير الوصول إلى قوى عاملة دائمة وذلك بتطوير بوابات إلكترونية تسهل الإجراءات وتختصر الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الأيدي العاملة.

ومن ضمن أهداف البرنامج، تنظيم عقود التعاون والإعارة بين شركات القطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي بتحديات السوق السعودي واحتياجاته والاستجابة لها، إضافة إلى تفعيل دور الطاقات المؤهلة داخل المملكة من مرافقي الوافدين ومن الزائرين عوضاً عن استقدام آخرين.

فيما يهدف مشروع كوادر عمل إلى ترشيد عدد التأشيرات المصدرة سنوياً من خلال إتاحة الفرصة للشركات وأصحاب العمل للتوظيف المباشر عوضاً عن الاستقدام عن طريق إنشاء وعرض قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات الخاصة بالعمالة الوافدة الراغبة بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو المنتهية إقامتهم أو رخص عملهم، إضافة إلى أولئك الذين لم تصدر لهم إقامة بعد 3 أشهر من دخول المملكة، وكذلك الذين يعملون في شركات ترغب في الاستغناء عن خدماتهم ونقلهم لشركة أخرى.

ومن أهداف مبادرة كوادر عمل خفض التكلفة والوقت للتوظيف كبديل عن إصدار التأشيرات لعمالة وافدة جديدة لتلبية الطلب والاحتياج في سوق العمل، وكذلك العمل كمحفز للقطاع الخاص لرفع مستوى النطاق للشركات في النطاق الأصفر أو الأحمر، والمساهمة أيضاً في ترشيد عدد التأشيرات التي يتم إصدارها سنوياً، إضافة إلى سهولة الوصول بين أرباب العمل والعمال الوافدين من ذوي الخبرة في المملكة.

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