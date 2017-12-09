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طرق طبخ مضمونة تُجنِّبك زيادة السعرات الحرارية

طرق طبخ مضمونة تُجنِّبك زيادة السعرات الحرارية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت “الهيئة العامة للغذاء والدواء”، اليوم السبت، عدداً من طرق الطبخ التي تعمل على تقليص السعرات الحرارية وبالتالي تجنب مرض “السمنة”.

وقالت “الهيئة” عبر موقعها الإلكتروني: إن “من طرق جعل وجبات الطعام ذات محتوى أقل بالسعرات الحرارية، استخدام طرق طبخ لا تؤدي لزيادة السعرات الحرارية، عبر تجنب استخدام القلي أو التقليل منه قدر المستطاع، والتقليل من الدهون والزيوت في تحضير الوجبات”.

وأضافت: يجب “الاعتماد على وسائل أخرى، مثل الشوي أو الطبخ بالبخار بدلاً من القلي، مع استخدام مكوّنات قليلة أو خالية من الدهن قدر المستطاع، ومن ذلك منتجات الحليب قليلة الدهن أو الخالية من الدهن، ومايونيز وزبد قليل الدهن”.

وتابعت “الهيئة”: “من بين طرق جعل وجبات الطعام ذات محتوى أقل من السعرات الحرارية، تقليل حجم الوجبات، وتقديم خيارات ذات محتوى سعرات حرارية أقل مثل: الخضار والفواكه سواء كانت طلبات جانبية أو وجبات رئيسة، والخبز المعد من الحبوب الكاملة، مع اختيار أنواع الصلصات أو الكاتشب منخفضة السعرات الحرارية”.

وكانت “الغذاء والدواء”، أطلقت الخميس الماضي حملة توعوية تفاعلية بعنوان “#تحدي_2030″، وخصصت جناحاً تفاعلياً في مدن الرياض وجدة والدمام، لقياس مستوى معرفة المجتمع بالسعرات الحرارية للأطعمة، وتعزيز مفهوم معادلة السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد من الطعام، مقابل ما يستهلكه خلال نشاطه اليومي، وإجراء القياسات الحيوية.

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