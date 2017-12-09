وزير الداخلية يوجِّه باستبدال مسمى «الناطق الإعلامي»

تواصل – الرياض:

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باستبدال مسمى “ناطق إعلامي” إلى مسمى “المتحدث الرسمي” واعتماده والتأكيد على كافة الوزارات والجهات الحكومية وفقاً لـ”الرياض”.

وجاء التوجيه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 30 /6 / 1433، وإحاطة معالي وزير الثقافة والإعلام بذلك والعمل بما يخصهم.. وذلك “بناء على ما رفعته اللجنة المشكلة لوزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام” لدراسة توصيات الملتقى وتحديد آليات تنفيذها ضمن تطبيق توصيات ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين الذي عقد مؤخراً والعمل بها، ومن أبرزها:

1- التأكيد على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بتعيين متحدثين رسميين بمقراتها الرئيسية وفروعها حسب الحاجة وذلك بمتابعة وزارة الثقافة والإعلام، وإشعار إمارات المناطق بالمتحدثين الرسميين لتلك الجهات التي تقضي الحاجة لتعيينهم بالمناطق المختلفة أو بعضها.

2- التأكيد على كافة الوزارات والجهات الحكومية للالتزام باستخدام مسمى “المتحدث” وتحدد كل جهة الصفة المقرونة وحدود وطبيعة مهمة المتحدث.

3- تتولى وزارة الثقافة والإعلام ما يلي: تنظيم وعقد ملتقى سنوي وورش عمل للمتحدثين الرسميين للرفع من كفاءة أدائهم، وعقد ورش عمل لتنظيم العلاقة بين المتحدثين وكافة وسائل الإعلام، وتطوير برامج تدريبية لتأهيل المتحدثين الرسميين للوزارات والجهات الحكومية وأخرى متقدمة للرفع من مستوى أدائهم لممارسة مهامهم، ورصد مستوى تجارب المتحدثين مع وسائل الإعلام ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء بوابة إلكترونية للمتحدثين الرسميين لمواكبة كافة المستجدات التقنية والمعرفية.