«الخطوط السعودية» توضح حقيقة حادث «ذَيْل» طائرتها بمَدرج مطار جدة

تواصل – نايف الحربي:

كشفت “الخطوط السعودية” ملابسات حادث احتكاك ذيل طائرة تابعة لها بمدرج في مطار الملك عبد العزيز بجدة أثناء الإقلاع.

وقالت الخطوط إنه وأثناء إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم SV21 من جدة متجهة إلى نيويورك، صباح اليوم السبت، اشتبه قائد الطائرة أنه ربما حدث احتكاكٌ لذيل الطائرة مع أرضية المطار، وحيث إن الإجراءات الاحترازية تقتضي التأكد من ذلك عادت الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة بعد أن تم إفراغ الكمية المناسبة من الوقود التي تسمح بهبوط الطائرة.

وتابعت أنه تبين بعد الفحص أن بدن الطائرة لم يتعرض إلى أي أضرار، كما تم استبدال جهاز الاستشعار (SENSOR) وتغيير الطائرة وواصل الضيوف رحلتهم إلى نيويورك.