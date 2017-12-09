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لن تنظر لـ«كسوف الشمس» بعد مشاهدة هذه الصور المفزعة

لن تنظر لـ«كسوف الشمس» بعد مشاهدة هذه الصور المفزعة
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تواصل – وكالات:

تعرضت امرأة عشرينية لإصابة جسيمة في عينها، بعد أن نظرت إلى كسوف الشمس الذي حدث في 21 شهر أغسطس، وهو أول كسوف كلي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ 99 عاماً.

واستخدم الأطباء وسيلة جديدة للتصوير تدعى “البصريات التكيفية”، من أجل أخذ لقطات لعيون المرأة، بعد إصابتها بالأشعة، التي عكست أضرارا بالغة لحقت بها، بحسب مجلة “لايف ساينس”.

قالت المرأة للأطباء، أنها نظرت للكسوف مدة 6 ثواني فقط، من دون أن تضع نظارة مخصصة للحماية منه، ثم نظرت إليه مرة أخرى من 15 إلى 20 ثانية، بواسطة نظارات مضادة لأشعة الشمس الضارة، وأضافت أنها نظرت إليه وكانت عيناها الاثنان مفتوحتان.

وأشارت المرأة، أنه بعد مرور أربع ساعات فقط من نظرها إلى الكسوف، أصبح نظرها ضبابياً، وهو نوع من الرؤية المشوهة، والمسماة علمياً بـ”ميتأمورفوبسيا”، والتي تؤدي إلى عدم قدرة العين على تمييز الألوان.

وأضافت: أن عينها اليسرى هي التي لحق بها الضرر الأكبر، وأنها أصبحت ترى نقطة سوداء في منتصف نظرها، مثلما توضح الصور.

وانتهى الأطباء إلى أن المرأة، مصابة بـ”اعتلال الشبكية الشمسية”، وهو نوع نادر من إصابات العين التي تنتج عن التحديق في الشمس بشكل مباشر.

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