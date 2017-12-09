آخر تحديثات «آيفون» تُغضب المستخدمين

تواصل – وكالات:

قوبلت أحدث نسخة من تحديث “IOS 11″، التي تحمل رقم “11.2”، بغضب الكثيرين من مستخدمي أجهزة “أبل”، وذلك ربما لكونه هو التحديث الوحيد في تاريخ الشركة الأمريكية، الذي تم التسرع في طرحه، لحل مشكلات أخرى.

وأجمع عدد كبير عبر “تويتر”، أن أكثر مشكلة واجهتهم بشأن IOS 11.2، هي المتعلقة بعمر بطارية هاتفهم “آيفون”، موضحين أن التحديث يتسبب في إضعافها بشكل ملحوظ.

وتعكس التغريدات التالية، نماذج لصراخ المستخدمين من تحديث “IOS 11.2″، وتأثيره على بطاريات أجهزتهم، وعدم استمرارها لساعات طويلة، بعد أن قاموا بتحميله.

يذكر أن تحديث “IOS.11.1″، الذي سبق التحديث الحالي مباشرة، كان يحمل مشكلة، متعلقة بعدم القدرة على كتابة حرف “i”، وتحوله تلقائياً إلى حرف “A”.