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إيرادات الضريبة الانتقائية تفوق التقديرات وتصل لـ8 مليارات ريال في 6 أشهر

إيرادات الضريبة الانتقائية تفوق التقديرات وتصل لـ8 مليارات ريال في 6 أشهر
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تواصل – الرياض:

ارتفعت إيرادات ضريبة السلع الانتقائية التي دخلت حيّز التنفيذ في السعودية “يونيو الماضي” قرابة 8 مليارات ريال، متجاوزة التوقعات التي قدَّرها مسؤولو الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل بدء التطبيق.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” فإن هذه الإيرادات أعلى من المعلن عنها في السابق المقدرة حتى نهاية العام الجاري – أي خلال الأشهر الستة فقط بعد التطبيق – بما بين خمسة إلى سبعة مليارات ريال.

وبدأ تفعيل ضريبة السلع الانتقائية على السلع الضارة في 11 (يونيو) الماضي، بنسب متفاوتة وهي “التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والغازية 50%.

ووفقاً للمعلومات، فإن السلع الانتقائية لن تكون معفاةً من الضريبة المضافة، إذ ستبدأ هيئة “الزكاة والدخل” فعلياً التطبيق عليها بنسبة 5% مع مطلع العام المقبل.

وتحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، إضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

وبعد تطبيق الضريبة في السعودية، بلغ عدد المكلفين من الشركات والمؤسسات ومحال التجزئة التي فرضت عليها السلع الانتقائية، ألف مكلف، في حين وصل عدد المكلفين من مستوردي ومنتجي السلع الخاضعة للضريبة أكثر من 150.

وفرضت هيئة الزكاة والدخل الرسوم الضريبية على الشركات والمؤسسات ومحال التجزئة التي تندرج تحت بند النظام ممن لديهم حيازة مواد انتقائية وتحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث تفرض عليها مرة واحدة.

وسجلت قيمة واردات المملكة من التبغ ومشتقاته في الربع الثالث من العام الجاري وفقا لما أعلنته مصلحة الجمارك في وقت سابق، تراجعا بنسبة 71%، متأثرة بتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو الماضي، إذ بلغت قيمة الواردات خلال الفترة نحو 217 مليون ريال بانخفاض 534 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 751 مليون ريال.

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