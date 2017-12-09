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«الطيران المدني»: الشركات الـ5 العاملة بالمملكة «كافية».. ولا حاجة للمزيد
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تواصل – الرياض

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إجرائها دراسة حول حاجة السوق السعودية لمزيد من شركات طيران إضافية أم لا، لتكون النتيجة أن عدد الشركات الحالي كافٍ للغاية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي: إن الدراسات أثبتت أن شركات الطيران الخمس العاملة في السوق السعودية للطيران كافية جداً، مصيفاً أنه لا يرى ضرورة لإضافة شركة طيران جديدة للسوق.

ودعا التميمي أكاديميات علوم الطيران الأجنبية وشركات الطيران الخاص التي تعمل في نقل رجال الأعمال والتي تعمل في مجال الإسعاف للتوسع في العمل داخل السوق السعودية، مؤكداً أن المجال مفتوح لهذه القطاعات للعمل في السوق السعودية.

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