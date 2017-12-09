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3 عوامل ترفع أسعار الأسماك بالمملكة.. وهذان النوعان الأكثر تأثراً

3 عوامل ترفع أسعار الأسماك بالمملكة.. وهذان النوعان الأكثر تأثراً
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تواصل – الرياض:

عزا مختصون في قطاع الأسماك، ارتفاع الأسعار بنسبة 30% إلى ثلاثة عوامل، موضحين أن “الروبيان والهامور” هما النوعان الأكثر تأثراً بالزيادة.

وذكر المختصون -بحسب صحيفة “المدنية”- أن العوامل التي أدت لرفع أسعار الأسماك هي: “قلة العمالة، وبرودة الطقس والرياح، وتخوف بعض الصيادين من مخالفة الأنظمة التي فرضتها الجهات المعنية بشأن موانع الصيد”.

وبشأن الإقبال على الشراء، لفتوا إلى أن هناك إقبالًا على الشراء رغم زيادة السعر، وأن الروبيان والكنعد والسبيطي والهامور جاءت في صدارة مشتريات المستهلكين.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد المختصون أنه “رغم كثرة أعداد السعوديين العاملين في قطاع الأسماك، إلا أن العمالة الوافدة لا زالت تسيطر على السوق، لا سيما أنها تعمل نحو 16 ساعة”.

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