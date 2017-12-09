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«الزكاة والدخل» تصدر قائمة الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة المضافة

«الزكاة والدخل» تصدر قائمة الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة المضافة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، التوجيهات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الرعاية الصحية، وذلك مع اقتراب الموعد المحدّد لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018.

ونشرت كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء على مواقعهم الإلكترونية قائمة الأدوية والمعدّات الطبية المؤهلة التي ستخضع لضريبة بنسبة صفر بالمائة، والتي تشمل الأدوية والعلاجات، بالإضافة إلى المعدّات والأجهزة الخاصّة بذوي الاحتياجات الخاصّة، في حين ستخضع التوريدات التي لم يتم إداراجها ضمن القائمة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%).

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدّم من قبل القطاع الخاص في المملكة تعتبر خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية (5%)، موضحةً أن الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة سوف يتم فصلها في الفاتورة الضريبية.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت والأعمال في قطاع الرعاية الصحية إلى الاطّلاع بصورة شاملة ودقيقة على حيثيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلّق بعملياتهم ومجالات عملهم، وعلى تقييم جاهزيتهم قبل موعد البدء بتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.

هذا وقد فصّلت اللائحة التنفيذية الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة (5%) والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، حيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة بالنسبة الأساسية (5%) أو بنسبة الصفر استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة و المرتبطة فقط بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً  اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نظمت في وقت سابق ورشة عمل للقطاع الصحي عن ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقها في 1يناير 2018م.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن على “دليل” يوفر شرح مبسط للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

وبينت الهيئة أنه يمكن الاطّلاع على قوائم  الهيئة العامة للغذاء والدواء بخصوص المنتجات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة من خلال هذا الرابط .

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