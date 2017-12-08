سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

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حسمت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن الجدل الدائر حول شراء أمير سعودي لـ”لوحة دافنشي” الشهيرة باسم لوحة “المسيح المخلص”.

وأكدت السفارة في بيان لها أنها استفسرت من مكتب الأمير بدر آل سعود عن التفاصيل المتعلقة بشرائه “لوحة دافنشي”، عقب نشر تقارير بوسائل إعلام مختلفة عن شرائه اللوحة.

وقالت السفارة إن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي طلبت من الأمير بدر آل سعود شراء اللوحة لصالحها خلال حضوره افتتاح المتحف في 8 نوفمبر.

وعلمت السفارة من خلال المعلومات التي أعلنها مكتب الأمير أن العمل الفني تم الحصول عليه من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي لعرضه في متحف “اللوفر أبو ظبي” في الإمارات العربية المتحدة.

ودعّم الأمير بدر، متحف اللوفر أبو ظبي، بحضور حفل افتتاحه في الـ8 من نوفمبر، والذي طلب منه من قبل وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي لعب دور الوسيط في شراء القطعة الفنية.