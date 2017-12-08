بالفيديو.. أمريكا تلجأ لطائرات عسكرية بدون طيار لمحاربة حرائق كاليفورنيا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقطع مُقتحم المنازل شرق العاصمة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقطع مُقتحم المنازل شرق العاصمة (فيديو)

«الثقافة والإعلام»: منع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة

«الثقافة والإعلام»: منع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة

اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله

اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

بالفيديو.. أمريكا تلجأ لطائرات عسكرية بدون طيار لمحاربة حرائق كاليفورنيا

0

تواصل- سامر محمد:

كشفت شبكة “سي بي إس” الأمريكية عن بدء الولايات المتحدة في الاستعانة بالطائرات العسكرية بدون طيار التابعة للحرس الوطني لمكافحة الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا الجنوبية.

وذكرت أن الطيارين من داخل مركز عمليات عسكري يديرون حاليا طائرات بدون طيار فوق الولاية لاستكشاف الحرائق ومعرفة الأحياء المهددة بوصول الحرائق إليها.

ولفتت إلى أن معظم الطائرات التي تحارب الحرائق في الولاية ليست لديها القدرة على إسقاط المياه أو التكنولوجيا اللازمة لمواجهة الحرائق، لكن الطائرات بدون طيار لديها أجهزة استشعار تستطيع من خلالها الرؤية عبر الدخان وإرسال صور حية إلى القاعدة وإلى رجال الإطفاء على الأرض.

وتحدثت عن أن مثل هذه الطائرات ساعدت قبل شهرين خلال حرائق كاليفورنيا الشمالية في العثور على مجموعة من رجال الإطفاء فقدوا في منطقة نائية بعدما فقدوا الاتصال اللاسلكي بقادتهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الحرائق تلتهم كاليفورنيا الأمريكية.. اتساع نطاق الكارثة وخسائر بمليارات الدولارات (فيديو)

الحرائق تلتهم كاليفورنيا الأمريكية.. اتساع نطاق الكارثة وخسائر بمليارات الدولارات (فيديو)

الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من حرائق كاليفورنيا

الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من حرائق كاليفورنيا

الحرائق تلتهم كاليفورنيا الأمريكية.. وحاكمها يعلن الطوارئ

الحرائق تلتهم كاليفورنيا الأمريكية.. وحاكمها يعلن الطوارئ

عشرات آلاف الأمريكيين يفرون من منازلهم بشكل مفاجئ

عشرات آلاف الأمريكيين يفرون من منازلهم بشكل مفاجئ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد
«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>