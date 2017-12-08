بالفيديو.. أمريكا تلجأ لطائرات عسكرية بدون طيار لمحاربة حرائق كاليفورنيا

تواصل- سامر محمد:

كشفت شبكة “سي بي إس” الأمريكية عن بدء الولايات المتحدة في الاستعانة بالطائرات العسكرية بدون طيار التابعة للحرس الوطني لمكافحة الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا الجنوبية.

وذكرت أن الطيارين من داخل مركز عمليات عسكري يديرون حاليا طائرات بدون طيار فوق الولاية لاستكشاف الحرائق ومعرفة الأحياء المهددة بوصول الحرائق إليها.

ولفتت إلى أن معظم الطائرات التي تحارب الحرائق في الولاية ليست لديها القدرة على إسقاط المياه أو التكنولوجيا اللازمة لمواجهة الحرائق، لكن الطائرات بدون طيار لديها أجهزة استشعار تستطيع من خلالها الرؤية عبر الدخان وإرسال صور حية إلى القاعدة وإلى رجال الإطفاء على الأرض.

وتحدثت عن أن مثل هذه الطائرات ساعدت قبل شهرين خلال حرائق كاليفورنيا الشمالية في العثور على مجموعة من رجال الإطفاء فقدوا في منطقة نائية بعدما فقدوا الاتصال اللاسلكي بقادتهم.