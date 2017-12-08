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4 شهداء في قصف صهيوني على قطاع غزة

4 شهداء في قصف صهيوني على قطاع غزة
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تواصل – وكالات

انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية صباح اليوم جثماني شهيدين من داخل موقع تدريب للمقاومة جنوب مدينة غزة، كان قد تعرض فجراً لقصف من قِبل الطيران الحربي الصهيوني الذي أغار على هدفين آخرين جنوباً وشمالاً.

وبسقوط الشهيدين، يرتفع عدد الشهداء إلى 4 جميعهم من قطاع غزة، عقب مسيرات الغضب التي انطلقت أمس الجمعة رفضاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية؛ فإن الشهيدين الأخيرين هما: عبد الله العطل 28 عاماً، ومحمد الصفدي 30 عاماً.

وتسبب القصف “الإسرائيلي” بإلحاق أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين الآمنين، فضلاً عن ترويع النساء والأطفال والمسنين.

إلى ذلك، تجددت صباح اليوم، المواجهات عند السياج الأمني العازل شرق خانيونس، وفي محيط موقع “إيرز” الاحتلالي بالقرب من حاجز بيت حانون.

وسُجّلت إصابة طفل بجراح، إلى جانب العشرات بحالات اختناق إثر قمع جنود العدو لمسيرات الغضب التي خرجت نصرة للقدس.

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