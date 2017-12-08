توقعات خبراء الطقس: 39 يوماً من البرودة.. وثلوج شمال وغرب المملكة

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توقع خبراء طقس وفلكيون أن تشهد بعض مناطق المملكة 39 يوماً من البرودة، وتساقط للثلوج خلال شتاء هذا العام، خصوصا جبال اللوز في منطقة تبوك، وبعض مدن الحدود الشمالية، كعرعر والقريات، مناشدين المواطنين والمقيمين توخي الحذر في مثل هذا الوقت من العام.

وتوقع الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عبدالعزيز المرمش الشمري، أن تشهد بعض مناطق المملكة تساقطا للثلوج خلال شتاء هذا العام، خصوصا جبال اللوز في منطقة تبوك، وبعض مدن الحدود الشمالية مثل عرعر والقريات.

وأضاف الشمري أنه من منتصف ليلة أمس 7 من ديسمبر دخلت المربعانية ومدتها 39 يوما، وهي تعتبر بداية البرد على الجزيرة العربية، مضيفا أن المربعانية لها ثلاثة نجوم – منازل من منازل القمر – أنواء- هي الإكليل والقلب والشولة ومدة كل نجم 13 يوما.

ولفت الشمري إلى أنه في حال سقوط أمطار خلال فترة النجم الأول يعتبر من الوسم، مضيفا أن فصل الشتاء يدخل فلكيا عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في ليلة 21 ديسمبر ويستمر مدة ثلاثة أشهر إلى ليلة 21 مارس، حيث يدخل فصل الربيع.

وتابع أنه ومن المتوقع أن تكون هناك موجة شديدة البرد خلال شهري يناير وفبراير تتساقط خلالها الثلوج على بعض أجزاء من النصف الشمالي من الكرة الأرضية وخاصة قارة أوروبا وشمال أميركا وكندا وعلى روسيا وتركيا وشمال إيران، وفقا لـ”الوطن”.

بدوره أكد محلل الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، أن ذراعا سيبيريا سوف يتمركز على المنطقة خلال الأيام القادمة تنخفض معه درجات الحرارة بشكل عام لدرجات صفرية على شمال المملكة، وأجزاء من المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، بحيث تنشط معه الرياح الشرقية على القطاع الغربي مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف بأن الكتلة الباردة في طبقات الجو المنخفضة بدأت بالتأثير بشكل خفيف على أقصى شمال المملكة، وتتجه إلى الجنوب معلنة بداية أول موجة قطبية صفرية بارة، تؤثر على أجواء عدد من مناطق المملكة، ناصحا هواة البر بتأجيل الرحلات البرية والكشتات هذا الأسبوع في المناطق الشمالية، وتبوك، والجوف وشمال شرق المملكة وحائل والقصيم وشمال منطقة الرياض وشمال المدينة المنورة.