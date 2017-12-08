الحكومة اليمنية: جرائم الحوثي تتفاقم.. ومشروع إيران بات على وشك الانهيار

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الحكومة اليمنية أن إقدام ميليشيا الحوثي على حجب مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن هدفه تغطية جرائمها بقتل واعتقال أعضاء حزب المؤتمر.

وأضافت الحكومة الشرعية اليمنية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن مشروع إيران في اليمن بات على وشك الانهيار وما انتفاضة صنعاء إلا بداية لنهاية هذا المشروع الظالم.

ميدانياً واصل الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة، اليوم الجمعة، تحقيق تقدم ميداني كبير ومتسارع في الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة غرب اليمن.

ودفع التحالف العربي والحكومة اليمنية بتعزيزات كبيرة إلى المواقع التي تم تحريرها في موزع والخوخة وسط انهيارات متواصلة لمليشيات الحوثي وتراجعهم إلى حيس والتحيتا جنوبي الحديدة.