مصادر: 8 مليارات ريال إيرادات الضريبة الانتقائية منذ بدء التطبيق

تواصل – الرياض:

بلغت إيرادات ضريبة السلع الانتقائية التي دخلت حيز التنفيذ في المملكة منذ يونيو الماضي، قرابة الثمانية مليارات ريال، متجاوزة التوقعات التي قدرها مسؤولو الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل بدء التطبيق.

وأوصحت مصادر مطلعة أن هذه الإيرادات أعلى من المعلن عنها في السابق المقدرة حتى نهاية العام الجاري – أي خلال الأشهر الستة فقط بعد التطبيق – بما بين خمسة إلى سبعة مليارات ريال.

وبدأ تفعيل ضريبة السلع الانتقائية على السلع الضارة في 11 يونيو الماضي، بنسب متفاوتة وهي “التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة والغازية 50 في المائة.

وأضافت المصادر أن السلع الانتقائية لن تكون معفاة من الضريبة المضافة، إذ ستبدأ هيئة “الزكاة والدخل” فعليا التطبيق عليها بنسبة 5 في المائة مع مطلع العام المقبل، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، إضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

وبعد تطبيق الضريبة في المملكة، بلغ عدد المكلفين من الشركات والمؤسسات ومحال التجزئة التي فرضت عليها السلع الانتقائية، ألف مكلف، في حين وصل عدد المكلفين من مستوردي ومنتجي السلع الخاضعة للضريبة أكثر من 150.

وفرضت هيئة الزكاة والدخل الرسوم الضريبية على الشركات والمؤسسات ومحال التجزئة التي تندرج تحت بند النظام ممن لديهم حيازة مواد انتقائية وتحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث تفرض عليها مرة واحدة.