الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقطع مُقتحم المنازل شرق العاصمة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقطع مُقتحم المنازل شرق العاصمة (فيديو)

«الثقافة والإعلام»: منع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة

«الثقافة والإعلام»: منع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة

اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله

اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

شرطة الرياض تكشف ملابسات مقطع مُقتحم المنازل شرق العاصمة (فيديو)

2

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة الرياض، ملابسات المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحدهم باعتلاء أسوار أحد المنازل ودخوله.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحدهم باعتلاء أسوار أحد المنازل ودخوله، وصاحب المقطع رسالة تحذيرية لسكان أحياء شرق العاصمة الرياض من تكرار هذا الحادثة، وعليه فإن الأمر يقتضي التوضيح بأن الحادثة وقعت بتاريخ 6-1-1439هـ، وتم ضبط الشخص في حينه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر) من قبل فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وجرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
وأكدت شرطة الرياض في بيانها، أنها إذ تعلن عن ذلك فهي تهيب بالجميع بعدم تناقل الشائعات و أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط «مواطن» انتحل صفة رجل أمن لسرقة العمال في جدة

ضبط «مواطن» انتحل صفة رجل أمن لسرقة العمال في جدة

الرياض.. تأهيل منسوبات العلاقات والإعلام التربوي ببرنامج الفيديو «أدوبي بريمير» (صور)

الرياض.. تأهيل منسوبات العلاقات والإعلام التربوي ببرنامج الفيديو «أدوبي بريمير» (صور)

عمان: التنسيق مع المملكة لعقد القمة الخليجية المقبلة في الرياض

عمان: التنسيق مع المملكة لعقد القمة الخليجية المقبلة في الرياض

انطلاق مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن 8 جمادى الآخرة

انطلاق مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن 8 جمادى الآخرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد
«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>