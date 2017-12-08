شرطة الرياض تكشف ملابسات مقطع مُقتحم المنازل شرق العاصمة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة الرياض، ملابسات المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحدهم باعتلاء أسوار أحد المنازل ودخوله.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحدهم باعتلاء أسوار أحد المنازل ودخوله، وصاحب المقطع رسالة تحذيرية لسكان أحياء شرق العاصمة الرياض من تكرار هذا الحادثة، وعليه فإن الأمر يقتضي التوضيح بأن الحادثة وقعت بتاريخ 6-1-1439هـ، وتم ضبط الشخص في حينه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر) من قبل فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وجرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأكدت شرطة الرياض في بيانها، أنها إذ تعلن عن ذلك فهي تهيب بالجميع بعدم تناقل الشائعات و أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.