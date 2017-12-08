جدة.. ضبط سائق «هايلكس» تعدى على رصيف كورنيش الواجهة البحرية

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت إدارة مرور محافظة جدة، اليوم الجمعة، من ضبط قائد مركبة من نوع “هايلكس” ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بعد افتتاح الواجهة البحرية بجدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجاوز الرصيف على طريق الكورنيش مخالفا للأنظمة.

وأوضح مدير مرور جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري أنه وبعد تداول المقطع وتحليله تم التوجيه لفرق البحث بشعبة السير حيث تمكنوا من تحديد المركبة وضبطها.

وأضاف أنه تمّت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه ومن ثم إحالته لأمانة جدة لاتخاذ اللازم وفق اختصاصهم مهيبًا بالجميع التقيد بالأنظمة المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.