أصحاب فصيلة الدم «O» أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

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إذا كنت من أصحاب فصيلة الدم O فإن خطر إصابتك بأمراض القلب أقل بنسبة 23% مُقَارَنَةً مع فصائل الدم الأُخْرَى، بِحَسَبِ مَا أَفَادَ بحث نشر في كلية هارفارد للصحة العامة.

وَأَشَارَ البحث إلى أن أصحاب الفصائل AB وB أكثر عُرْضَة للإِصَابَة بأمراض القلب. ويكمن السبب في أنهما تظهران نسبة التهابات أعلى.

وأَضَافَ أن أصحاب الفصيلة O أقل عُرْضَة لسرطان البنكرياس بنسبة 37% من باقي أصناف الدم وَفْقَاً لدراسة أجراها معهد السرطان القومي في الولايات المتحدة. في المقابل، عليك أن تنتبه لوزنك؛ إِذْ يَحْتَاج أصحاب الفصيلة O+ إلى العناية بوزنهم، وممارسة الرياضة بشكل دائم، وتجنب الكافيين لأنه يزيد مستويات الأدرينالين والنورأَدْرِينَالِين.