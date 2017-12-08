أهالي مخطط التيسير بجدة يشتكون من عدم وجود خدمات صحية

تواصل – نايف الحربي:

شكا أهالي مخطط حي التيسير، من امتداد شارع فلسطين شرق جدة، عبر صَحِيفَة “تواصل”، من عدم وجود مركز صحي يخدم أهالي الحي.

وقال الأهالي، إن المخطط يوجد به كثافة سكانية أسوة بباقي الأحياء ولا يوجد به مركز صحي يلبي احتياجات الأهالي، مشيرين إلى أن المخطط يوجد به عدد من الأرَاضِي مخصصة للمراكز الصحية، ولَمْ تَرَ النور حتى وقتنا هذا.

مِنْ جِهَتِها أَفَادَت صحة جدة، ممثلة بالمتحدث الرسمي لها، عبدالله الغامدي أنه إشارة إِلَى استفساركم بخصوص شكوى أَهَالِي مخطط التيسير وطلبهم افتتاح مركز صحي للحي بأن هذا الحي حديث الإِنْشَاء، وَتَمَّ استحداث مركز صحي بحي النخيل الذي لا يبعد سوى 3 كِيلُومِترات تَقْرِيبَاً، وجاري البحث عن مبنى مناسب لاستئجاره ليكون مكاناً للمركز الصحي، كما أن مركزي صحي الربيع والتوفيق يقومان بتقديم الخدمات العلاجية والوِقَائِيّة لأهالي هذا الحي.