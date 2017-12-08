المملكة تطالب مجلس الأمن بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

تواصل – فريق التحرير:

سلَّم وفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة، اليوم الْجُمُعَة، رسالة المملكة إلى رئيس مجلس الأمن السفير الياباني كورو بيشو، موجهةً إلى أعضاء المجلس، بِشَأْنِ القرار الأمريكي بخصوص القدس.

وَشَدَّدت المملكة في الرسالة على الحاجة الماسة إلى إيجاد حل عادل ومستدام لقضية فلسطين، وَفْقَاً للقرارات الدَّوْلِيَّة ذات الصلة، حيث أرفق بها البيان الصادر عن الديوان الملكي بِشَأْنِ وضع القدس. ‏

وكانت المملكة قد أَعْرَبَت عن استنكارها وأسفها الشديد لإعلان “ترامب” نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث سبق للمملكة أن حذّرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس.