حادث مروري يُسقط حواجز خراسانية بجسر الملك فهد في جدة (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

تسبب حادث مروري بين عدد من السيارات على جسر المعهد الصناعي، بطريق الملك فهد بجدة، في سقوط حواجز خراسانية أسفل الجسر، حيث نجا سائقو السيارات بِفَضْل الله.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو قطعتين كبيرتي الحجم من الحاجز الخراساني بعد سقوطهما على الأرض أسفل الجسر، في ظل وجود كثافة مرورية كبيرة عند تقاطع مُسْتَشْفَى عرفان، ولم تُصَب أَي سيارة بضرر ولله الحمد.

وأوضحت أمانة جدة أن الحادث المروري، الذي وقع أمس الخميس؛ تسبب في سقوط قطعتين من مصدات حماية السيارات على جانب الجسر، وأن الأمانة ومرور جدة بَاشَرا الواقعة، ويجري إصلاح مصدات الحماية، لإعادتها لوضعها السابق.