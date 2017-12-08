إصابة 7 في حادث تصادم على طريق «الهجرة- خليص»

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قال المتحدث الإعلامي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة مساء يوم الْجُمُعَة 20 – 03 – 1439هـ بَلَاغَاً يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الهجرة حرة خليص، وهرعت 3 فِرَق إِسْعَافية إلى موقع الحادث.

وأَضَافَ “أبوزيد”، أن فِرَق الإِسْعَاف وجدت بالموقع 7 مصابين تتفاوت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة. وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع للمصابين، تم نقل 4 إِصَابَات إِلَى مُسْتَشْفَى خليص العام، و3 إِصَابَات تم تقديم الخدمة الإِسْعَافية لها في الموقع.