وزير التعليم يوجه باعتماد الدليل الإشرافي والاشتراطات الصحية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«الثقافة والإعلام»: منع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة

«الثقافة والإعلام»: منع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة

اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله

اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

وزير التعليم يوجه باعتماد الدليل الإشرافي والاشتراطات الصحية

وزير التعليم يوجه باعتماد الدليل الإشرافي والاشتراطات الصحية
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى
0

تواصل – واس:

أَصْدَرَ وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعميماً لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، يتضمن إقرار الترتيبات الخَاصَّة بالوضع التنظيمي لقطاع الصحة المدرسية بين وزارة التعليم ووزارة الصحة، ومن ذلك الإشراف على الجانب الصحي في المقاصف المدرسية؛ رغبة في تحديد المهام والأدوار والمسؤوليات وآليات العمل المشتركة؛ بهَدَف التعاون والتكامل وعدم الازدواجية والاستفادة من إمكانات الوزارتين في اسْتِثْمَار فرص تحسين المقاصف المدرسية.

ووجه مَعَالِيه باعتماد العمل بما ورد في الدليل الإشرافي والاشتراطات الصحية، وتعميمه على جميع المدارس، والتواصل مع الإدارة العامة لخدمات الطلاب.

ويَأْتِي هذا التوجيه في ضوء مَا تم العمل عليه من تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة التعليم (الإدارة العامة لخدمات الطلاب، وإدارة الشؤون الصحية المدرسية بوكالة الوزارة للشؤون المدرسية)، ووزارة الصحة (الإدارة العامة للصحة المدرسية، والإدارة العامة للتغذية، والإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية)، وَتَمَّ إعداد الدليل الموحد للإشراف على المقاصف المدرسية من وزارة الصحة ووزارة التعليم، ودليل الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية.

ويهدف الدليل الموحد للإشراف على المقاصف المدرسية إلى التأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة في المقاصف المدرسية وَفْقَ المعايير والاشتراطات المطلوبة، وتعزيز النمط الغذائي الصحي لدى طلاب المدارس من خلال رفع مستوى الوعي الصحي الغذائي بأهمية الغذاء المتوازن وسلامة الغذاء، وتوفير أغذية صحية متوازنة وجذابة وبتكلفة مناسبة للطلاب، ومكافحة العادات الغذائية غير الصحية المنتشرة بين الطلاب، وهذا الدليل مخصص لمتابعة وتفقد المقاصف المدرسية لمدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي في مدارس المملكة، ويقوم باستخدامه الكوادر الصحية العاملة في الصحة المدرسية بوزارة الصحة، ومن يساندها في عملها من الكوادر الصحية بالإدارات الأُخْرَى في وزارة الصحة.

والجهات المعنية بصحة وسلامة الغذاء المتداول في المقاصف المدرسية هم: وزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية، وهَيْئَة الغذاء والدواء.

وتتضمن أدوار وزارة الصحة ووزارة التعليم في الصحة والسلامة الغذائية بالمقصف المدرسي، التدريب والتأهيل الصحي للهَيْئَة التعليمية والإدارية المدرسية والعاملين في المقاصف المدرسية، والبرامج التوعوية للطلاب، والإشراف الذاتي للمدارس على الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية، والإشراف الصحي بين (وزارة الصحة ووزارة التعليم)، وإِجْرَاءَات رصد ومعالجة مخالفات الاشتراطات الصحية، والإِجْرَاءَات المتبعة فِي حَالِ الاشتباه بحالات التسمم الغذائي.

ودليل الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية يتضمن مجموعة من الضوابط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في الأغذية والمقاصف داخل المدرسة، ونظم تحضيرها وحفظها وتداولها والعاملين بها داخل المدرسة، أو في المؤسسات التي تقوم بتحضيرها أو توريدها.

ويشمل دليل الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية، الموقع والمبنى بحيث يجب أن يكون الموقع المخصص للمقصف ضمن سور المدرسة في مكان آمن يسهل الوصول إليه، والتجهيزات والتأثيث من خلال توفير طاولات التحضير العام، ووجود ثلاجات صالحة للاستعمال بما يفي حاجة المقصف، وتوفير دواليب وأرفف لحفظ الأطعمة التي لا تحتاج لتبريد، والنظافة حيث يجب تنظيف المقصف بجميع محتوياته يَوْمِيّاً، واشتراطات الأغذية والمشروبات المقدمة في المدارس تتضمن الاشتراطات الصحية الخَاصَّة بتَسَلُّم المواد الغذائية، والاشتراطات الخَاصَّة بحفظ المواد الغذائية، واشتراطات تحضير الأطعمة لدى موردي المدارس، والقيمة الغذائية للمشروبات والأغذية المقدمة في المدارس (المواد الغذائية المسموح بيعها)، والمعايير الغذائية الموضحة في العلبة أو المغلف، والمشروبات والمواد الغذائية الممنوع توريدها في المدارس، والأغذية المسببة للحساسية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسن يوصي وزير التعليم بـ«شرورة» (فيديو)

مسن يوصي وزير التعليم بـ«شرورة» (فيديو)

وزير التعليم: الحوافز «تحت الدراسة».. والظروف لا تسمح بأعباء على الميزانية

وزير التعليم: الحوافز «تحت الدراسة».. والظروف لا تسمح بأعباء على الميزانية

«العيسى»: قلة الوظائف تعيق تحقيق رغبات النقل للمعلمين

«العيسى»: قلة الوظائف تعيق تحقيق رغبات النقل للمعلمين

وزير التعليم: «الخير جاي»

وزير التعليم: «الخير جاي»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>