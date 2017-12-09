خلال 3 أسابيع.. «وطن بلا مخالف» تطيح بـ171 ألف مخالف

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أَسْفَرَت الحملات الميدانية المشتركة التي انْطَلَقَت خلال الفترة من يوم الأربعاء الْمُوَافِق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 19 / 3 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود التي تَمَّت في كافة مناطق المملكة عن ضبط قرابة 171 ألف مخالف.

وفي التفاصيل بلغ إِجْمَالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (171548) مخالفاً، منهم (96402) مخالف لنظام الإِقَامَة، و(49502) مخالف لنظام العمل، و(25644) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إِجْمَالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (1975) شخصاً، (78%) منهم يمنيو الجنسية، و(21%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أُخْرَى، تم ترحيل (1585) منهم، كما تم ضبط (38) شَخْصَاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، وبلغ إِجْمَالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (428) شخصاً.

أما عن إِجْمَالي المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة فبلغ (73) مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق (51) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (22) سعودياً.

وبلغ إِجْمَالي من يتم إخضاعهم حَالِيَّاً لإِجْرَاءَات تنفيذ الأنظمة (14558) وافداً مخالفاً، منهم (12667) رجلاً، و(1891) امْرَأَة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (20374) مخالفاً، وإحالة (22464) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (24432) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (30904) مخالفين.