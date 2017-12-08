بالصور.. شاب حاول تنفيذ خدعة فعلق رأسه داخل «مايكرويف»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«الثقافة والإعلام»: منع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة

«الثقافة والإعلام»: منع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة

اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله

اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

بالصور.. شاب حاول تنفيذ خدعة فعلق رأسه داخل «مايكرويف»

بالصور.. شاب حاول تنفيذ خدعة فعلق رأسه داخل «مايكرويف»
0

تواصل – وكالات:

أقحم شاب نفسه في ورطة كبيرة بعد أن حاول أن يقوم بخدعة باستخدام فرن المايكرويف، حيث علق رأسه داخل الفرن الأَمْر الذي استدعى حضور رجال الإنقاذ.

وحاول الشاب تنفيذ حيلة غريبة من نوعها بإقحام رأسه داخل فرن مايكرويف، إلا أن الرياح لم تجر كما اشتهت سفنه، حيث وقع في ورطة كادت أن تكلفه حياته، فبعد أن علق رأس الشاب داخل الفرن، اضطر أصدقاؤه إلى إدخال أنبوب في فمه لمساعدته على التنفس للحيلولة دون اختناقه.

وبعد محاولات دامت لأكثر من 90 دقيقة فشل أصدقاء الشاب في تحرير رأس الشاب من الفرن؛ الأَمْر الذي اضطرهم إلى استدعاء فريق الإِسْعَاف الذين استَدْعُوا بِدَوْرِهِمْ فِرَق الإطْفَاءِ لمساعدتهم في هذه المُهِمَّة الصعبة، وَفْقَاً لصَحِيفَة ميرور البريطانية.

وأمضى فريق الإنقاذ قرابة الساعة لإِخْرَاج رأس الشاب من المايكرويف بعدما قاموا بالاستعانة بفريق من الفنيين المختصين. واضطر المنقذون لاستخدام مفك للبراغي لتفكيك بعض أجزاء الفرن وإِخْرَاج رأس الشاب في نهاية المطاف.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مرض نادر».. شاب يتناول 20 لتر ماء يومياً ليبقى على قيد الحياة

«مرض نادر».. شاب يتناول 20 لتر ماء يومياً ليبقى على قيد الحياة

شاهد.. شاب يخاطر بحياته لإماطة الأذى عن طريق بالرياض

شاهد.. شاب يخاطر بحياته لإماطة الأذى عن طريق بالرياض

شاب روسي يلتقط «سيلفي» مع «قنبلة» فشطرته إلى نصفين

شاب روسي يلتقط «سيلفي» مع «قنبلة» فشطرته إلى نصفين

محايل عسير.. إنقاذ ثلاثيني احتُجز بموقع صخري أعلى جبل الحيلة (صور)

محايل عسير.. إنقاذ ثلاثيني احتُجز بموقع صخري أعلى جبل الحيلة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>