بالصور.. شاب حاول تنفيذ خدعة فعلق رأسه داخل «مايكرويف»

تواصل – وكالات:

أقحم شاب نفسه في ورطة كبيرة بعد أن حاول أن يقوم بخدعة باستخدام فرن المايكرويف، حيث علق رأسه داخل الفرن الأَمْر الذي استدعى حضور رجال الإنقاذ.

وحاول الشاب تنفيذ حيلة غريبة من نوعها بإقحام رأسه داخل فرن مايكرويف، إلا أن الرياح لم تجر كما اشتهت سفنه، حيث وقع في ورطة كادت أن تكلفه حياته، فبعد أن علق رأس الشاب داخل الفرن، اضطر أصدقاؤه إلى إدخال أنبوب في فمه لمساعدته على التنفس للحيلولة دون اختناقه.

وبعد محاولات دامت لأكثر من 90 دقيقة فشل أصدقاء الشاب في تحرير رأس الشاب من الفرن؛ الأَمْر الذي اضطرهم إلى استدعاء فريق الإِسْعَاف الذين استَدْعُوا بِدَوْرِهِمْ فِرَق الإطْفَاءِ لمساعدتهم في هذه المُهِمَّة الصعبة، وَفْقَاً لصَحِيفَة ميرور البريطانية.

وأمضى فريق الإنقاذ قرابة الساعة لإِخْرَاج رأس الشاب من المايكرويف بعدما قاموا بالاستعانة بفريق من الفنيين المختصين. واضطر المنقذون لاستخدام مفك للبراغي لتفكيك بعض أجزاء الفرن وإِخْرَاج رأس الشاب في نهاية المطاف.