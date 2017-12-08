«الثقافة والإعلام»: منع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة

تواصل – فريق التحرير:

صدرت تعليمات وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أي فئة أخرى.

وحذرت الوزارة من استغلال اسم المملكة في العناوين للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة.

وشددت الوزارة بأن أي قناة تعرض أعمالاً مخالفة سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات. ووفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة أمس، يلزم الجهات الإعلامية الاهتمام بالمحتوى الإيجابي في جميع الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية، بما يعزز من القيم الأخلاقية، ويغرس المباديء والمعاني الجميلة، ويرفع من مستوى الذوق الفني العام.