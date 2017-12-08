مدير المسجد الأقصى: قرار «ترامب» بشأن القدس لا يعني شيئاً لنا

تواصل – وكالات:

أكد مدير المسجد الأقْصَى، الشيخ عمر الكسواني، أن مدينة القدس حق عَرَبِيّ، معتبراً أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس لا يعني شيئاً للمقدسيين.

وأَضَافَ الكسواني في تصريح صحفي، أن “قرار ترامب بِشَأْنِ إعلان بلاده القدس عاصمة لإسرائيل لا يعني شيئاً بالنسبة لنا نحن كمقدسيين”.

وَتَابَعَ أن العرب يجمعون على ذلك؛ لِأنَّ القدس بالنسبة لنا هِيَ فلسطين الإسلامية والعَرَبِيّة إلى الأبد.

وأَضَافَ الكسواني، اليوم الْجُمُعَة، أن المستعمر دخل هذه البقعة من أرض فلسطين مراراً وكان نهايته إلى زوال، وَفْقَاً لـ”الأناضول”.

وَأَشَارَ مدير المسجد الأقْصَى إلى أن “القدس فُتحت على يد المسلمين العرب، وهي حق عَرَبِيّ، ولا حق لأحد غيرنا فيها”.

ودعا الكسواني الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الصبر والثبات بالحفاظ على الأرض الفلسطينية عَرَبِيّة إسلامية.