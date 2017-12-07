باحثة سياسية: قرار ترامب مغازلة لـ«الصهاينة» لمنع عزله من الرئاسة

تواصل – وكالات:

أكدت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للدولة الصهيونية، من شأنه إثارة الأوضاع وسيؤدي إِلَى عدم الاستقرار بالمنطقة.

وأشارت نورهان الشيخ، أن قرار ترامب، أشعل الموقف أكثر مما هو مشتعل داخل المنطقة، في ظل وجود الكثير من علامات الاستفهام حول القرار واختيار توقيته.

وَتَابَعَت أن قرار ترامب، بتهويد القدس، جاء مغازلة للوبي الصهيوني المسيطر على الإدارة الأمريكية ودوائر صنع القرار، في الولايات المتحدة الأمريكية، كمحاولة لرفع الضغوط التي تمارس عليه بِشَأْنِ بقائه في الحكم، ومسألة عزله من رئاسة أمريكا، التي أثيرت بقوة خلال المرحلة الراهنة؛ ومِنْ ثَمَّ ترامب حاول الاستقواء باللوبي الصهيوني في مواجهة اللوبي الرافض لبقائه في السلطة.

يُذْكَرُ أَنَّ “ترامب” كان قد أعلن في 6 ديسمبر الْجَارِي، الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية في خطوة جديدة تعرقل مسار عملية السلام بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال.