مختص: 8 أسباب تؤدي لإفلاس الشركات

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استعرضت ندوة مشروع نظام الإفلاس السعودي، ثمانية أسباب تؤدي إلى إفلاس الشركات، أولها الأسباب الإدارية المتعلقة بتعارض المصالح بين الإدارة والوقوع في أخطاء إدارية والدخول في عمليات مخاطرها كبرى.

وناقشت اللجنة العديد من الأسباب التي استعرضها الدكتور فهد الماجد؛ عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الملك سعود، عدم اختيار الكفاءات في التوظيف، إضافة إلى غياب المحاسبة الفعالة للمديرين، وتساهل التشريعات مع مديري الشركات في المسؤولية والمحاسبة، والرقابة غير الفعالة من الجهات الإشرافية، علاوة على إحداث تغييرات جذرية وسريعة في التشريعات، وطول مدة التقاضي في إحكام غير قابلة للتنبؤ، إضافة إلى وجود شركات عائلية دون خطط، إضافة إلى عدم الاهتمام بالإدارات الرقابية في الشركة (المخاطر والمراجعة الداخلية ومكافحة الاحتيال).

واستعرض الماجد في لقاء مشروع نظام الإفلاس السعودي الذي نظمته كلية الحقوق جامعة الملك سعود في الرياض، أمس، بعض المفاهيم الخاطئة عن الإفلاس، وهي: أن الإفلاس أمر حتمي، ومن العوامل السلبية لأي اقتصاد وجود شركات مفلسة، وتحميل الإدارة مسؤولية الوقوع في الإفلاس، والمنافسة الشديدة، وعدم وجود دور للجهات الحكومية في منع الإفلاس، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وأكد على ضرورة ألا تتجاوز نسب الإفلاس عن 5 في المائة في أي اقتصاد، وأنه يجب ألا تترك بعض القطاعات المهمة حتى تصل لمرحلة الإفلاس، بل يجب تدخل الدولة حتى لا تصل بعض الشركات للإفلاس، وذلك من خلال الدعم المالي والتدخل المباشر في إدارتها والتخلص من الإدارة السلبية حتى تعود بعض الشركات إلى الطريق الصحيح خاصة المصارف والاتصالات والتأمين والتمويل.

وأوصى الماجد بضرورة إيجاد محكمة إفلاس متخصصة بصلاحيات غير تقليدية، وتأسيس برنامج حكومي لدعم الاستثمارات والشركات المتعثرة، إضافة إلى إعداد مقررات وكراسٍ بحثية تتعلق بالإفلاس، مشددا على ضرورة وجود قضاة متخصصين في مجال الإفلاس، وتوفير تدريب مستمر لمعالجة قضايا الإفلاس.