«العدل» تعلن عن توفر وظائف مترجمين للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل توفر عدد من الوظائف المخصصة للمترجمين من المواطنين الحاصلين على دبلوم اللغة الأجنبية، وذلك في مختلف مناطق المملكة، وبمرتب مقطوع قدره 4000 ريال.

وكشفت العدل عن رغبتها في شغل الوظائف بكوادر وطنية لديها القدرة على الترجمة الفورية والتحريرية من هذه اللغات إلى اللغة العربية، التي تشمل اللغات التالية: (الفلبينية، والإندونيسية، والتركية، والأوردية، والتايلندية، والسريلانكية، والتاميلية، والسواحيلية، والأثيوبية، والفيتنامية).

واشترطت الوزارة لشغل هذه الوظائف ألا يقل مؤهل المتقدم عن الثانوية العامة، وإجادة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية المطلوبة وبالعكس، مع حصول المتقدم على دبلوم للغة الأجنبية لمدة لا تقل عن سنتين.

وأهابت العدل بالراغبين في شغل هذه الوظائف يمراجعة إدارة عمليات الموارد البشرية مصطحبين معهم صورة من مؤهلاتهم، وذلك في الفترة من 22/‏3/‏1439هـ وحتى الفترة 26/‏3/‏1439هـ.