باحث فلكي: دخول مربعانية الشتاء.. ولا علاقة للنجوم بالبرودة

تواصل – الرياض:

أكد سلمان آل رمضان الباحث في مجال الفلك دخول موسم المربعانية الشتوية أمس، وقال: بأن السابع من ديسمبر يكون فلكياً بمنزلة طالع الأكليل، وإنها أول نجوم موسم المربعانية وهي الفترة الأشد برودة بمقاييس الجزيرة العربية ذات الطابع الصحراوي وهو توقيت ثابت لا يتغير وإن كان البعض يدخلها قبل ذلك”.

وعن تفاصيلها قال: “يختلف تقييمها حسب اختلاف الثقافات، فأهل الأنواء يستدلون على دخولها برؤية نجم الأكليل قبيل الفجر من الناحية الجنوبية الشرقية، وأهل الزراعة يستدلون على دخولها ببداية جفاف اللحاء داخل غصون الأشجار خاصة البرسيم، ولهذا تيبس غصون كثير من الأشجار في آخر موسم المربعانية، أما أهل البادية فيستدلون على دخولها برؤية نجم النسر الواقع، وهو نجم مشهور يرى من الناحية الشمالية الشرقية عند شروقه، فيما يستدلون على نهايتها برؤية نجم النسر الطائر وهو نجم مشهور أيضا ويرى من الناحية الشرقية”، نافيا تأثير النجوم في برودة هذه الفترة.

وقال: “إنها فقط مواقيت كانت تناسب الزمن الذي لم يكن غيرها كتقويم، والسبب العلمي هو تأثر الجزيرة العربية بالمرتفع القطبي القادم من سيبيريا ورياحه الشمالية والشمالية الغربية والتي لا تكون على وتيرة ومستوى واحد، كما تكون المنازل أبرد من الخارج فيها بسبب اتجاه أشعة الشمس ظاهرياً جنوباً وبالتالي تكون أشعتها مائلة فتحتفظ البيوت بتلك البرودة”، حسب “الرياض”.