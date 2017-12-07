موظف يُصاب بجلطة في القلب إثر خلاف مع مديره بسبب إجازة

تواصل – فريق التحرير:

أُصِيبَ موظف بجلطة في القلب نَتِيجَة دخوله في حالة غضب شديد إِثْر خلاف حاد حدث بينه ومدير عمله، عندما رفض الأخير منحه إجازة من العمل.

وقال اسْتشَاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إنه شاهد الأسبوع الماضي حالة الإِصَابَة بالجلطة التي تعرض لها الموظف.

ودعا اسْتشَاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، رؤساء العمل لاتباع الرفق مع مرؤوسيهم قدر مَا يستطيعون، مضيفاً: “فما نزع الرفق من شيء إلا شانه”.

وقال “النمر”، إن ‏العوامل المسببة لأمراض الشرايين تَشْمَل ‏ارْتِفَاع الكوليسترول، ثم ‏التدخين، و‏الضغوط النفسية الاجْتِمَاعِيّة، و‏عدم التحكم في السُّكَّرِيّ، وعدم التحكم في الضغط المزمن، وأَخِيرَاً ‏التاريخ العائلي بأمراض الشرايين المبكرة.