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تظاهرات عارمة تعم باكستان ضد قرار ترامب ونصرة للقدس والأقصى (فيديو)

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تواصل – وكالات:

احتشد آلاف الباكستانيين في عِدَّة مدن اليوم الْجُمُعَة؛ للإعراب عن إدانتهم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكر موقع قناة “جيو” المحلية، أن المتظاهرين في العاصمة إِسْلَامِ أَبَاد وفي مدن “كراتشي”، و”بيشاور”، و”لاهور”، أَعْرَبوا عن احتجاجهم ورفضهم لقرار ترامب الأخير.

وَأَشَارَ إلى أن باكستان قد طلبت من الولايات المتحدة إعادة النظر في أَي تحرك يغير الوضع القانوني والتاريخي للقدس.

ودعت مختلف الحركات والفعاليات الإسلامية والشعبية في البلاد إلى الخروج في تظاهرات احتجاجية في جميع المدن الكبيرة، والاعتصام بالساحات اليوم الْجُمُعَة؛ دفاعا عن القدس والمسجد الأقْصَى الذي يمثل أحد أهم مقدسات المسلمين.

وخرجت تظاهرات كبيرة في كراتشي ولاهور رافعين الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد هوية القدس العَرَبِيّة والإسلامية.

وأَصْدَرَت الجماعة الإِسْلَامِيّة بياناً شديد اللهجة هاجمت فيه القرار “المتهور” للرئيس ترامب، ودعت إلى تظاهرات عارمة بعد صلاة الْجُمُعَة للتنديد بالقرار، والدعوة إلى التراجع عنه.

وتظاهر أنصار مجلس دفاع باكستان (وهو مزيج من الأحزاب الدينية) في مدن مختلفة، وأحرقوا الأعلام الأمريكية وصور ترامب، وأعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وأَصْدَرَ رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي، بياناً أَعْرَب فيه عن أسف بلاده الشديد لتجاهل الولايات المتحدة مناشدات جميع دول العالم مِنْ أَجْلِ عدم تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف، وأَعْرَب عن تحفظ باكستان على هذا القرار.

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