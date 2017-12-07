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بالصور.. ضبط 3 وافدين يصنعون الحلويات داخل سكنهم بالقصيم
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أنه اسْتِمْرَاراً للحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” فقد أَسْفَرَت بحمد الله تلك الجهود مساء هذا اليوم الْجُمُعَة الْمُوَافِق ١٤٣٩/٣/٢٠هـ عن ضبط مركز شرطة الخبراء لثلاثة وافدين من جنسيةٍ عَرَبِيّة تتراوح أعمارهم في العقد الثالث من العمر؛ لقيامهم بتصنيع وتخزين كمياتٍ من الأغذية والحلويات المعدة للبيع داخل مقر سكنهم بطريقةٍ غير نظامية.

وشارك بالحملة الجهات المختصة ممثلةً بفروع وزارات الشؤون البَلَدِيَّة والقروية، والعمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، والتجارة والاستثمار بالمنطقة، هذا وقد تم استكمال كافة الإِجْرَاءَات النظامية للمخالفين تَمْهِيدَاً لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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