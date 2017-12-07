مسيرات لآلاف الأردنيين في الشوارع رفضاً لقرار ترامب‎

تواصل – وكالات:

عمت المسيرات المحافظات الأردنية اليوم الجمعة؛ رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وخرجت مسيرة في وسط عمان بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص دعت إليها أحزاب، وشارك فيها نواب، رددت هتافات غاضبة من القرار ودعت إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وواشنطن، كما أحرقوا العلمين الأمريكي والصهيوني.

كما شهد محيط السفارة الأمريكية، غرب عمان، وقفة احتجاجية لليوم الثاني للمطالبة بإغلاقها، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي محافظات الأردن، خرج الآلاف بوقفات عقب صلاة الجمعة رددوا خلالها هتافات تتهم أمريكا برعاية الإرهاب، وتؤكد أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين.